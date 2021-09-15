Чуттєва і красива: Тіна Кароль у чорному бюстгальтері продемонструвала сексуальне декольте

Чуттєва і красива: Тіна Кароль у чорному бюстгальтері продемонструвала сексуальне декольте

Співачка показала ніжний аутфіт у новому фотозніманні.

Тіна Кароль знялася у новій фотосесії і показала знімки в Instagram. Перед камерою артистка з'явилася у кремовому трикотажному ромпері від українського бренду AMG.

Вбрання має відверте декольте, крізь яке Тіна продемонструвала сексуальні груди у чорному бюстгальтері.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Волосся Кароль зібране у високий пучок з випущеними спереду пасмами, а на обличчі був ніжний макіяж.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Зірка чуттєво позувала у фотостудії на підлозі, демонструючи ніжний і сексуальний водночас образ.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

"Плювати, що забрав, головне — в унісон. Притискай мене ще сильніше до себе", — підписала знімки Тіна.

Нагадаємо, раніше Тіна показала світлини з іншої стильної фотосесії, де вона з'явилася у штанному костюмі-трійці в тонку смужку із золотими ґудзиками і в чорній сорочці. Вбрання складалося з жакета, жилетки і штанів-кльош.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

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