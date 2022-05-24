"Чужих дітей не буває": Тіна Кароль у синьо-жовтому джемпері вийшла на Марш матерів у Лондоні

"Чужих дітей не буває": Тіна Кароль у синьо-жовтому джемпері вийшла на Марш матерів у Лондоні

Артистка вийшла на мітинг підтримати українських матерів і привернути увагу до війни в Україні.

Тіна Кароль взяла участь у Марші матерів у Лондоні із закликом "Save children of Ukraine".

Тіна Кароль/Пресслужба

Там вона виступила з промовою, у якій сказала:

"Найвразливіше серце на світі – це материнське серце, яке сьогодні плаче кожного дня за усіма дітьми, бо чужих дітей не буває!"

Тіна Кароль/Пресслужба

На марш співачка одягла синьо-жовтий джемпер. До нього вона прикріпила два патріотичні значки із написами: I am Ukrainian і Stand With Ukraine.

Тіна Кароль/Пресслужба

В рамках свого візиту до Лондона Кароль також зустрілася з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайко. На зустрічі Тіна з'явилася у білому джемпері із синьо-жовтим голубом миру.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Нагадаємо, Кароль у Лондоні виступила із сольним концертом, на якому вона співала українські пісні і читала щоденники людей, які перебували у зоні бойових дій.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

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