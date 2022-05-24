"Чужих дітей не буває": Тіна Кароль у синьо-жовтому джемпері вийшла на Марш матерів у Лондоні

Артистка вийшла на мітинг підтримати українських матерів і привернути увагу до війни в Україні.
Тіна Кароль взяла участь у Марші матерів у Лондоні із закликом "Save children of Ukraine".
Там вона виступила з промовою, у якій сказала:
"Найвразливіше серце на світі – це материнське серце, яке сьогодні плаче кожного дня за усіма дітьми, бо чужих дітей не буває!"
На марш співачка одягла синьо-жовтий джемпер. До нього вона прикріпила два патріотичні значки із написами: I am Ukrainian і Stand With Ukraine.
В рамках свого візиту до Лондона Кароль також зустрілася з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайко. На зустрічі Тіна з'явилася у білому джемпері із синьо-жовтим голубом миру.
Нагадаємо, Кароль у Лондоні виступила із сольним концертом, на якому вона співала українські пісні і читала щоденники людей, які перебували у зоні бойових дій.
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