ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
2 хв

Чи справді легендарну піцу "Маргарита" назвали на честь італійської королеви

Першу королеву Італії звали Маргарита і легенда свідчить, що найвідоміша піца «Маргарита» дістала свою назву на її честь, тож давайте поглянемо на її життя.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Королева Італії Маргарита

Королева Італії Маргарита / © Getty Images

Маргарита народилася в королівському палаці в Турині 1851 року. Вона була донькою принца Фердинандо Савойського та принцеси Єлизавети Саксонської, розповіла історикиня Емі Боїнгтон. Її виховували кілька гувернанток і наставників, які навчали її різних мов. Вона також вивчала історію та літературу, мистецтво й музику.

1868 року, коли Маргарита ще була підліткою, вона вийшла заміж за свого двоюрідного брата Умберто, який став королем Італії. У них народився син на ім’я Вітторіо. Шлюб Маргарити не був найкращим і не став особливо успішним, адже лише через два роки після весілля вони вирішили припинити подружні стосунки. Імовірно, це сталося через Умберто — через його численні зради. Вони ніколи офіційно не розлучалися на публіці й до кінця життя продовжували працювати разом як колеги — як король і королева.

Королева Італії Маргарита / © Getty Images

Королева Італії Маргарита / © Getty Images

Чарівність і краса Маргарити зробили її надзвичайно популярною серед італійського народу. Вона вміла бути на видноті: активно займалася культурною та громадською діяльністю, підтримувала мистецтво, багато працювала з Червоним Хрестом, і в результаті підвищила популярність монархії. І ось 1889 року, якщо вірити легенді, на її честь створили піцу. Нібито її приготував кухар на ім’я Рафаеле Еспозіто. За легендою, піцу створили на честь об’єднання Італії, а три інгредієнти — базилік, моцарела і помідори — відповідно символізували зелений, білий і червоний кольори італійського прапора.

Як розповідає історія, оскільки королева була дуже популярною, піцу назвали на її честь — і так нібито народилася піца «Маргарита». Однак не всі в це вірять, тому що сама піца з такими складниками існувала вже раніше. Вважається, що, можливо, саме назва «Маргарита» була пов’язана з королевою, а не сама поява піци.

Шеф-кухар Тоні Джеміньяні виймає піцу «Маргарита» з печі / © Associated Press

Шеф-кухар Тоні Джеміньяні виймає піцу «Маргарита» з печі / © Associated Press

Маргарита також була відома своїми коштовностями. Вона мала приголомшливу колекцію прикрас і стала відома як «королева перлів». Дійсно, якщо подивитися на більшість її портретів і фотографій, можна побачити багато перлів.

У липні 1900 року вона стала вдовою, коли її чоловіка вбили. Після цього вона стала королевою-матір’ю, оскільки її сина коронували. До кінця свого життя вона присвятила себе благодійності, звичайно, вона залишалася пов’язаною з політикою, але також дуже захоплювалася мистецтвом і продовжувала підтримувати його розвиток по всій Італії.

Як бачимо, хоча Маргарита відійшла від державних справ, вона залишалася дуже важливою громадською постаттю до кінця свого життя. Вона померла у віці 74 років 1926 року.

Раніше ми розповідали про Емануеля Філіберто ді Савойя, який є праправнуком королеви Маргарити Савойської.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie