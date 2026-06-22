Чи справді легендарну піцу "Маргарита" назвали на честь італійської королеви

Королева Італії Маргарита / © Getty Images

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Маргарита народилася в королівському палаці в Турині 1851 року. Вона була донькою принца Фердинандо Савойського та принцеси Єлизавети Саксонської, розповіла історикиня Емі Боїнгтон. Її виховували кілька гувернанток і наставників, які навчали її різних мов. Вона також вивчала історію та літературу, мистецтво й музику.

1868 року, коли Маргарита ще була підліткою, вона вийшла заміж за свого двоюрідного брата Умберто, який став королем Італії. У них народився син на ім’я Вітторіо. Шлюб Маргарити не був найкращим і не став особливо успішним, адже лише через два роки після весілля вони вирішили припинити подружні стосунки. Імовірно, це сталося через Умберто — через його численні зради. Вони ніколи офіційно не розлучалися на публіці й до кінця життя продовжували працювати разом як колеги — як король і королева.

Королева Італії Маргарита / © Getty Images

Чарівність і краса Маргарити зробили її надзвичайно популярною серед італійського народу. Вона вміла бути на видноті: активно займалася культурною та громадською діяльністю, підтримувала мистецтво, багато працювала з Червоним Хрестом, і в результаті підвищила популярність монархії. І ось 1889 року, якщо вірити легенді, на її честь створили піцу. Нібито її приготував кухар на ім’я Рафаеле Еспозіто. За легендою, піцу створили на честь об’єднання Італії, а три інгредієнти — базилік, моцарела і помідори — відповідно символізували зелений, білий і червоний кольори італійського прапора.

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Як розповідає історія, оскільки королева була дуже популярною, піцу назвали на її честь — і так нібито народилася піца «Маргарита». Однак не всі в це вірять, тому що сама піца з такими складниками існувала вже раніше. Вважається, що, можливо, саме назва «Маргарита» була пов’язана з королевою, а не сама поява піци.

Шеф-кухар Тоні Джеміньяні виймає піцу «Маргарита» з печі / © Associated Press

Маргарита також була відома своїми коштовностями. Вона мала приголомшливу колекцію прикрас і стала відома як «королева перлів». Дійсно, якщо подивитися на більшість її портретів і фотографій, можна побачити багато перлів.

У липні 1900 року вона стала вдовою, коли її чоловіка вбили. Після цього вона стала королевою-матір’ю, оскільки її сина коронували. До кінця свого життя вона присвятила себе благодійності, звичайно, вона залишалася пов’язаною з політикою, але також дуже захоплювалася мистецтвом і продовжувала підтримувати його розвиток по всій Італії.

Як бачимо, хоча Маргарита відійшла від державних справ, вона залишалася дуже важливою громадською постаттю до кінця свого життя. Вона померла у віці 74 років 1926 року.

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Раніше ми розповідали про Емануеля Філіберто ді Савойя, який є праправнуком королеви Маргарити Савойської.

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