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"Ці айсберги ніколи не зникнуть": Кім Кардашян представила лінійку бюстгальтерів із сосками

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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"Ці айсберги ніколи не зникнуть": Кім Кардашян представила лінійку бюстгальтерів із сосками

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Її бренд оригінально анонсував випуск нової лінійки бюстгальтерів.

Кім Кардашян не перестає дивувати, адже після величезної кількості різних колекцій білизни, її бренд SKIMS презентував щось справді незвичайне та нове – бюстгальтер із сосками.

Обличчям лінійки стала сама зірка, а презентувала її за допомогою ефектного та кумедного ролика, який опублікувала у своїх соцмережах.

"Температура Землі постійно підвищується. Рівень світового океану теж. Крижані щити на планеті скорочуються. Я не вчена, але я вірю, що кожен з нас може зробити свій внесок. І саме тому я представляю новий бюстгальтер із вбудованими сосками: тепер як би жарко не було, ти завжди виглядатимеш холодною. Ці айсберги ніколи не зникнуть", - каже Кардашян.

Така її промова у відео була придумана не просто так, адже 10% від продажів новинки білизни підуть в організацію, яка займається питаннями глобального потепління.

Бюстгальтер Кім одягла під костюм тілесного кольору теж від SKIMS. Нова лінійка білизни з ефектом пушап з'явиться у продажу на Геловін, 31 жовтня.

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Дата публікації
Перегляди
838
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