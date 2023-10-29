"Ці айсберги ніколи не зникнуть": Кім Кардашян представила лінійку бюстгальтерів із сосками

Кім Кардашян не перестає дивувати, адже після величезної кількості різних колекцій білизни, її бренд SKIMS презентував щось справді незвичайне та нове – бюстгальтер із сосками.

Обличчям лінійки стала сама зірка, а презентувала її за допомогою ефектного та кумедного ролика, який опублікувала у своїх соцмережах.

"Температура Землі постійно підвищується. Рівень світового океану теж. Крижані щити на планеті скорочуються. Я не вчена, але я вірю, що кожен з нас може зробити свій внесок. І саме тому я представляю новий бюстгальтер із вбудованими сосками: тепер як би жарко не було, ти завжди виглядатимеш холодною. Ці айсберги ніколи не зникнуть", - каже Кардашян.

Така її промова у відео була придумана не просто так, адже 10% від продажів новинки білизни підуть в організацію, яка займається питаннями глобального потепління.

Бюстгальтер Кім одягла під костюм тілесного кольору теж від SKIMS. Нова лінійка білизни з ефектом пушап з'явиться у продажу на Геловін, 31 жовтня.

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