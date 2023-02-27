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Цифрова сукня для підтримки України: бренд Lever Couture запустив унікальний благодійний проєкт

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
36
Час на прочитання
2 хв
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Цифрова сукня для підтримки України: бренд Lever Couture запустив унікальний благодійний проєкт

Сукня Lever Couture / Фото: https://lovelettertoukraine.org/

Взяти участь у цьому проєкті може кожен.

До річниці повномасштабного вторгнення кутюр'є українського походження та засновниця бренду Lever Couture, Леся Верлінг'єрі, яка мешкає та працює у Лос-Анджелесі, створила унікальний проєкт на підтримку України – Love Letter to Ukraine.

Разом зі своєю командою Леся розробила цифрову сукню. У проєкті може взяти участь будь-хто. Все що потрібно — відправити слова підтримки, любові та надії, які згодом будуть надруковані на тканині, з якої потім пошиють сукню.

Коли сукня буде готова, її передадуть в Україну, де виставлять на аукціон. Усі кошти від продажу будуть передані Фонду Олени Зеленської та направлені на гуманітарні потреби українців.

Обличчям рекламної кампанії цього проєкту стала співачка Тіна Кароль, яка раніше вже співпрацювала з брендом і неодноразово з'являлася у його вбраннях під час своїх виступів та фотосесій.

Взяти участь у проєкті дуже легко, потрібно написати або намалювати на білому аркуші те, що ви хочете, щоб було в майбутньому на сукні, відсканувати малюнок та надіслати його у форматі jpeg, png чи pdf через сторінку Love Letter to Ukraine.

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Дата публікації
Перегляди
36
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