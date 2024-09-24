Цікавий вибір: 71-річна Ізабель Юппер з'явилася у гламурному костюмі на червоній доріжці

Зазвичай знаменитості для подібних заходів обирають вечірні сукні, але акторка вирішила трохи виділитись із натовпу.

Французька акторка театру та кіно – 71-річна Ізабель Юппер – з'явилася на червоній доріжці Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні. У межах цієї події відбулася презентація південнокорейського фільму "Потреби мандрівника", яку вона відвідала. У цій картині Ізабель зіграла головну роль.

Перед камерами акторка позувала у гламурному штанному костюмі чорного кольору. Це оверсайз вбрання було повністю розшите лелітками. Створив його бренд Balenciaga, з яким Юппер давно співпрацює.

Образ акторка доповнила чорними туфлями, сонцезахисними окулярами та стильними сріблястими прикрасами, однією з яких був ланцюжок з кулоном-серцем.

Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що вбрання від Balenciaga французька акторка також одягла на найгламурнішу подію Нью-Йорка, яка проводилася навесні – благодійний костюмований бал Met Gala. На ній тоді була ніжна особлива сукня в стилістиці весільного вбрання 1930-х років, створена за мотивами бренду Callot Soeurs, заснованого її сім'єю.

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