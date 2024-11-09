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Цікавий вибір: Демі Мур одягла на фотокол дуже довгі та широкі джинси

Цікавий вибір: Демі Мур одягла на фотокол дуже довгі та широкі джинси

Демі Мур / Фото: Getty Images

Демі любить експериментувати зі стилем, але такий її лук справді був несподіваним.

Акторка Демі Мур прилетіла зі США до Лондона, щоб презентувати новий серіал під назвою "Землевласник" від Paramount+, в якому зіграла. У межах запланованих у Великій Британії заходів відбувся фотокол, на якому Демі позувала у незвичайному для себе образі.

Зазвичай акторка носить елегантні костюми або сукні, а на цю фотосесію одягла вбрання від Gucci, яке включало дуже довгі та широкі джинси зі світлими елементами на денімі, квіткову блузу в стилі бохо, яку прикрашав бант на шиї, а також подовжений жакет коричневого кольору з монограмою бренду.

Доповнили її вбрання лофери та лаконічні золоті прикраси.

Демі Мур / © Getty Images
Демі Мур / Фото: Getty Images

Після цього заходу Демі та її колеги з серіалу вирушили на його прем'єрний показ. Цього разу акторка вже одягла ефектніший лук, адже була в сірому костюмі з квітковим принтом від відомого італійського бренду Erdem. Костюм акторки був представлений у круїзній колекції 2025 року.

Демі Мур / © Getty Images
Демі Мур / Фото: Getty Images

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