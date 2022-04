Ціль – 1 млн доларів: легендарна група Metallica відкрила збір коштів на підтримку України

Зірки зі всього світу підтримують Україну після повномасштабного вторгнення Росії.

Легендарна метал-група Metallica відкрила збір коштів на підтримку України. Про це повідомили на сторінці фонду All Within My Hands Foundation, яка була заснована у 2017 році учасниками групи.

"Ми починаємо нашу Місяць благодійності! Приєднуйтесь до нашої кампанії, щоб до кінця травня зібрати 1 мільйон доларів для ініціативи @WCKitchen", — йдеться у повідомленні фонду. Сама група вже зробила перший внесок у розмірі 500 тисяч доларів.

Зазначимо, WCKitchen (World Central Kitchen) – це благодійний проект, який займається харчуванням людей, які постраждали від стихійного лиха, а зараз займається допомогою України.

Протягом наступних двох місяців у магазині групи з'являтимуться ексклюзивні товари, всі кошти з продажу яких також будуть передаватися до WCKitchen. Наразі у продажу з'явилася футболка з принтом, розробленим художником Andrew Cremeans.

