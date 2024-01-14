Цілувалась з красенем: Блейк Лайвлі заскочили під час знімань фільму

В Америці, у місті Джерсі-Сіті, тривають знімання романтичного фільму "Все закінчиться на нас", який заснований на однойменному романі письменниці Коллін Гувер.

У цій картині з'явиться зірка серіалу "Пліткарка" — Блейк Лайвлі. Вона виконає головну роль Лілі Блум. Також у фільмі ми побачимо актора Джастіна Бальдоні, який також є режисером цього проєкту.

Але якщо раніше Блейк потрапляла під приціл папараці лише кілька разів, демонструючи цікаві та яскраві аутфіти, які для неї підібрали стилісти фільму, то 12 січня акторку заскочили на зніманнях із Бальдоні. Пара грала закоханих та зображала пристрасні поцілунки.

Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні / Фото: Getty Images

На Блейк того разу було два різні вбрання. Перший образ акторки включав костюм з камуфляжним принтом Beo-Gam 1960-х років, сумку Gucci та черевики від Grenson Doris. Джастін був у кігурумі-єдинорозі та чорній футболці.

Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні / Фото: Getty Images

А ось другий лук Блейк був романтичнішим. 36-річна акторка одягла коричневу сукню міді, коричневі чоботи, а також жовту блузку зі стразами на рукавах. Цей її образ завершували масивні золоті прикраси та об'ємне укладання легкими локонами. Ймовітно, для знімань вона носить перуку.

Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні / Фото: Getty Images

Спочатку фільм планували випустити у прокат 9 лютого 2024 року, але дату виходу було перенесено на 21 червня 2024 року. Причиною такого великого розриву став страйк сценаристів та акторів у Голлівуді, адже під час нього роботу над фільмом було припинено.

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