Цілувалися і насолоджувалися гарним заходом сонця: Вікторія Бекхем з чоловіком Девідом на відпочинку

Сімейство Бекхемів продовжує відпочивати на розкішній яхті, а у своїх блогах у Instagram ділиться кадрами з літньої відпустки.

Вікторія Бекхем опублікувала світлини, на яких показала, як вони з чоловіком Девідом насолоджуються гарним заходом сонця. Разом із ними проводять час та їхні діти – молодший син Круз та донька Гарпер.

"Час із сім'єю — це все. Щасливих вихідних, поцілунки від нас усіх xxxx Я люблю тебе @davidbeckham @cruzbeckham #HarperSeven Сумую за вами @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham xx", — підписала кадри Вікторія.

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У Instagram дизайнерка показала фрагменти з їхнього сімейного відпочинку в Хорватії, те, як коні подорожували на яхті, і милувалися прекрасними краєвидами.

Нагадаємо, останнім часом Вікторія Бекхем почала з'являтися на футбольних стадіонах, де грає клуб "Інтер Маямі", співзасновником якого є її чоловік. Нещодавно Вікторія ніжно привітала чоловіка з перемогою його футбольної команди, де тепер грає Лео Мессі.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Getty Images

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