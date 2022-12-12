Цілувалися і обіймалися: фаворитка шоу "Холостяк-12" опублікувала романтичне відео з побачення з Алексом Топольським

Одна із фавориток шоу "Холостяк-12" – 24-річна фотомодель Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram романтичне відео з її побачення з головним героєм Алексом Топольським. Зустрічалися тет-а-тет вони у сьомому випуску, який показали днями.

Їхнє побачення відбулося у СПА. Вони релаксували, поки їм робили масаж. Потім Топольський і Лозовицька вийшли у сад, щоб поговорити і пограти у гру на запитання.

На відео Катя і Алекс сидять на лавочці. Вони мило спілкуються, обіймають, ніжно цілуються і усміхаються. Помітно, що їм удвох дуже добре. Атмосфера дуже романтична.

"Worth waiting for… Цей момент заслуговує особливої пісні", - підписала Лозовицька відео.

Нагадаємо, інша фавортка проєкту Олександра Мудра теж виклала у соцмережі відео свого поцілунку з холостяком. Їхній поцілунок стався під час церемонії троянд.

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