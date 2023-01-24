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Цілувалися і обіймалися: переможець "Холостячки-2" Андрій Задворний показав романтичні знімки зі своєю коханою

Цілувалися і обіймалися: переможець "Холостячки-2" Андрій Задворний показав романтичні знімки зі своєю коханою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
4489
Час на прочитання
1 хв
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Цілувалися і обіймалися: переможець "Холостячки-2" Андрій Задворний показав романтичні знімки зі своєю коханою

Андрій Задворний

Бізнесмен більше не приховує обличчя своєї дівчини.

Переможець другого сезону шоу "Холостячка" – Андрій Задворний – вирішив показати обличчя своєї коханої. Уважні користувачі Мережі ще до цього виявили, що це 19-річна модель із Чернівецької області Юлії Поляк.

Закохані відпочивають на гірськолижному курорті – на Драгобраті, де влаштували собі романтичну фотосесію.

Андрій Задворний із коханою / ©
Андрій Задворний із коханою

На світлинах, які Андрій опублікував у себе в Instagram Stories, пара ніжно цілується та обіймається. Андрій і Юлія мають дуже щасливий вигляд.

Андрій Задворний із коханою / ©
Андрій Задворний із коханою
Андрій Задворний із коханою / ©
Андрій Задворний із коханою

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Дата публікації
Перегляди
4489
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