Цілувалися і пили на брудершафт: Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе помітили папараці

Закоханих все частіше можна побачити на заходах.

Знаменитий актор Тімоті Шаламе та його кохана — зірка реалітішоу та підприємниця Кайлі Дженнер — з'явилися разом на публіці. Пара відвідала разом тенісний турнір у Каліфорнії.

Папараці помітили знаменитостей на трибунах, коли вони спостерігали спортивну гру. Тімоті і Кайлі базікали, привселюдно цілувалися і пили напої на брудершафт — перехрестивши руки.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Кайлі того дня одягла червону сорочку від бренду Celine із принтом, яку зав'язала під грудьми. Також на Дженнер були сонцезахисні окуляри, а Шаламе одягнув куртку у спортивному стилі. На руці у актора помітно два золоті браслети, якими, ймовірно, є прикраси The Love Bracelet від Cartier.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Пара разом від 2023 року і тільки зараз вони почали зрідка разом з'являтися на публіці. Раніше їх бачили разом на церемонії BAFTA Film Awards 2025, яка відбулася в Лондоні. Тоді вони теж привернули увагу своїм спільним виходом, оскільки публічно обіймалися та фліртували.

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