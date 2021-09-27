Цілувалися і трималися за руки: закоханих Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили на прогулянці

Цілувалися і трималися за руки: закоханих Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили на прогулянці

Вони насолоджуються своїми стосунками.

Після 18-років Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відновили совій роман і вже півроку є головними зірками Інтернету. Вони не приховують свої стосунки, разом з'являються на світських заходах і вже навіть з'їздили разом у відпустку.

У неділю закохана пара вирішила уявити, що вони звичайні люди і вийшла на прогулянку Нью-Йорком. Лопес і Аффлек прогулялися парком тримаючись за руки, багато базікали, сміялися і цілувалися просто на вулиці. На здивованих перехожих і фотографів вони просто намагалися не звертати уваги.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Getty Images

Дженніфер вибрала для прогулянки довгу зелену сукню з V-подібним декольте і поясом, яку поєднувала із золотими прикрасами, картатим пальтом з торочкою і туфлями на платформі. Бен був одягнений у темні джинси, черевики, поло і піджак з накладними кишенями.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Getty Images

У суботу вони теж були помічені разом. Пару сфотографували після концерту в межах фестивалю Global Citizen, який щорічно проводиться на Великий галявині в Центральному парку.

Дженіфер Лопес / Getty Images

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