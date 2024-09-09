Цілувалися і весело проводили час: Тейлор Свіфт сфотографували з її вусатим бойфрендом

Американська суперзірка Тейлор Свіфт — співачка та мільярдерка — 2023 року вона почала зустрічатися з гравцем в американський футбол Тревісом Келсі і схоже, що у пари все серйозно. Закоханих часто бачать разом дорогою на побачення у ресторани, а також вони ходять на важливі заходи для одне одного, наприклад, Тейлор не раз була помічена фотографами на трибунах під час ігор Келсі.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Але, окрім американського футболу, вони відвідують і інші заходи. Щоб провести час разом вони вирушили на Відкритий чемпіонат США з тенісу, щоб подивитися гру між Янником Сіннером з Італії та Тейлором Фріцем зі США.

Закоханий помітили, коли вони уболівали на трибунах. Свіфт і Келсі обіймалися на публіці, цілувалися, не приховуючи своїх почуттів. Також помітно по фото, що пара багато базікала і явно чудово проводить час.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Associated Press

На Тейлор того дня була картата сукня в ретро-стилі від Reformation, яку вона поєднала з чорними сонцезахисними окулярами та золотими прикрасами. Губи вона традиційно нафарбувала своєю улюбленою червоною помадою та зробила манікюр червоним лаком. Тревіс же був одягнений у вбрання від бренду Gucci.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Associated Press

Також пару помітили, коли вони тримавшись за руки після футбольного матчу НФЛ між Chiefs та Baltimore Ravens залишали стадіон. Тейлор тоді поєднала джинсові шорти та стильний топ-корсет від Versace. На співачці були ще чоботи, в руці вона несла сумку Louis Vuitton, а на її шиї красувалася золота вінтажна прикраса від бренду For Future Reference. Це кольє зроблено із старовинної бронзової монети 1970-х років.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Свіфт також має особливу прикрасу, яка показує сентиментальність її стосунків з Тревісом — вона іноді носить "браслет дружби" на руці з номером "87" — це номер Тревіса Келсі в команді.

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