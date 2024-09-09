Цілувалися і весело проводили час: Тейлор Свіфт сфотографували з її вусатим бойфрендом

Пара потрапила під приціл папараці.
Американська суперзірка Тейлор Свіфт — співачка та мільярдерка — 2023 року вона почала зустрічатися з гравцем в американський футбол Тревісом Келсі і схоже, що у пари все серйозно. Закоханих часто бачать разом дорогою на побачення у ресторани, а також вони ходять на важливі заходи для одне одного, наприклад, Тейлор не раз була помічена фотографами на трибунах під час ігор Келсі.
Але, окрім американського футболу, вони відвідують і інші заходи. Щоб провести час разом вони вирушили на Відкритий чемпіонат США з тенісу, щоб подивитися гру між Янником Сіннером з Італії та Тейлором Фріцем зі США.
Закоханий помітили, коли вони уболівали на трибунах. Свіфт і Келсі обіймалися на публіці, цілувалися, не приховуючи своїх почуттів. Також помітно по фото, що пара багато базікала і явно чудово проводить час.
На Тейлор того дня була картата сукня в ретро-стилі від Reformation, яку вона поєднала з чорними сонцезахисними окулярами та золотими прикрасами. Губи вона традиційно нафарбувала своєю улюбленою червоною помадою та зробила манікюр червоним лаком. Тревіс же був одягнений у вбрання від бренду Gucci.
Також пару помітили, коли вони тримавшись за руки після футбольного матчу НФЛ між Chiefs та Baltimore Ravens залишали стадіон. Тейлор тоді поєднала джинсові шорти та стильний топ-корсет від Versace. На співачці були ще чоботи, в руці вона несла сумку Louis Vuitton, а на її шиї красувалася золота вінтажна прикраса від бренду For Future Reference. Це кольє зроблено із старовинної бронзової монети 1970-х років.
Нагадаємо, що Свіфт також має особливу прикрасу, яка показує сентиментальність її стосунків з Тревісом — вона іноді носить "браслет дружби" на руці з номером "87" — це номер Тревіса Келсі в команді.
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