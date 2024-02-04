Цілувалися на червоній доріжці: Даміано Давид з Maneskin вперше вийшов у світ зі своєю дівчиною

Артисти вирішили офіційно заявити про свої стосунки.
Американська акторка і співачка Дав Кемерон і переможець "Євробачення" — соліст італійського гурту Maneskin — Даміано Давид — вперше вийшли у світ як пара. Знаменитості відвідали разом захід, який проводився в Беверлі-Гілл перед врученням "Греммі".
На 28-річній Дав було червоне вбрання, яке включало корсет і довгу пряму спідницю. Образ вона доповнила макіяжем у коричневій гамі та лаконічною зачіскою.
А ось Даміано віддав перевагу білій сорочці, яку носив з підгорнутими рукавами, сірим штаням та жилетці на ґудзиках. Завершували образ співака чорна краватка, туфлі та кілька прикрас.
На червоній доріжці пара не соромилася показувати почуття, обіймалася і цілувалася.
Вперше про стосунки Дав та Даміано заговорили ще минулого року, нібито вони зустрічаються ще від літа. Пара разом подорожувала світом, підтримували роботу одне одного. Дівчину також бачили на шоу Maneskin у Нью-Йорку, Бразилії та Австралії.
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