Цілувалися на червоній доріжці: Даміано Давид з Maneskin вперше вийшов у світ зі своєю дівчиною

Американська акторка і співачка Дав Кемерон і переможець "Євробачення" — соліст італійського гурту Maneskin — Даміано Давид — вперше вийшли у світ як пара. Знаменитості відвідали разом захід, який проводився в Беверлі-Гілл перед врученням "Греммі".

На 28-річній Дав було червоне вбрання, яке включало корсет і довгу пряму спідницю. Образ вона доповнила макіяжем у коричневій гамі та лаконічною зачіскою.

А ось Даміано віддав перевагу білій сорочці, яку носив з підгорнутими рукавами, сірим штаням та жилетці на ґудзиках. Завершували образ співака чорна краватка, туфлі та кілька прикрас.

Давши Кемерон та Даміано Давид / Фото: Getty Images

На червоній доріжці пара не соромилася показувати почуття, обіймалася і цілувалася.

Давши Кемерон та Даміано Давид / Фото: Getty Images

Вперше про стосунки Дав та Даміано заговорили ще минулого року, нібито вони зустрічаються ще від літа. Пара разом подорожувала світом, підтримували роботу одне одного. Дівчину також бачили на шоу Maneskin у Нью-Йорку, Бразилії та Австралії.

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