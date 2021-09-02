Цілувалися на човні: Адріана Ліма представила публіці нового бойфренда

40-річна бразильська модель не просто викликала фурор на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю, а й представила свого нового коханого.

Ліма була заскочена в обіймах загадкового парубка на човні у Венеції в другий день 78-го Венеційського кінофестивалю. Його ім'я Андре Леммерс, але більше жодної інформації, хто він і чим займається, немає.

Адріана Ліма / Getty Images

Адріана з'явилася перед публікою в розкішному коричневому комбінезоні з великими накладними кишенями і поясом на талії, в руках у моделі була асиметрична сумка бежевого кольору на короткій ручці, а взута зірка була в босоніжки на підборах. Адріана одягла золоті сережки-кільця і сонцезахисні окуляри, а волосся зібрала в низький хвіст.

Адріана Ліма / Getty Images

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Її чоловік вибрав елегантний, але повсякденний одяг — темно-синю сорочку, яку він носив з розстебнутим коміром і кремові штани завужені до низу, які він поєднав з сірими кросівками. На руці у чоловіка був масивний годинник, увагу привернула зачіска, скроні його були виголені, а частина довгого волосся була укладена на бік.

Адріана Ліма і її коханий / Getty Images

На червону доріжку пара також виходила разом, хоча Ліма все одно ще й сяяла перед камерами сама. В Instagram про свої нові стосунки зірка поки що не розповідала і нових фото не публікувала.

Адріана Ліма / Associated Press

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