Цілувалися на доріжці: Бенедикт Камбербетч з дружиною Софі Гантер сяяли у Венеції

Цілувалися на доріжці: Бенедикт Камбербетч з дружиною Софі Гантер сяяли у Венеції

Актор Бенедикт Камбербетч приїхав до Венеції зі своєю дружиною акторкою і театральною режисеркою — Софі Гантер.

Вдень Бенедикт був присутній на фотоколі фільму новозеландського кінорежисера Джейн Кемпіон "Влада пса", де знімався з Кірстен Данст.

Картина розповість про двох братів - Філа і Джорджа Бербенків, які володіють найбільшим ранчо в Монтані. Коли Джордж таємно одружується на вдові на ім'я Роуз, Філ почувається зрадженим і вирішує цей шлюб зруйнувати.

Кірстен Дантс і Бенедикт Камбербетч / Associated Press

Увечері Камбербетч з'явився на доріжці в компанії своєї 43-річної дружини Софі. Вона вибрала для виходу красиву пудрово-рожеву максісукню в принт на тонких бретельках від Emilia Wickstead.

Бенедикт Камбербетч і Софі Гантер / Associated Press

Вбрання з колекції Resort 2022 з приталеним ліфом з квадратним вирізом і широкою спідницею-трапецією ідеально сиділо на фігурі акторки. Софі доповнила образ червоною помадою на губах і цікавими сережками-висячками, а волосся зібрала в зачіску.

Бенедикт Камбербетч і Софі Гантер / Getty Images

Пара трималася за руки і навіть цілувалася перед камерами присутніх фотографів.

Бенедикт Камбербетч і Софі Гантер / Associated Press

Читайте також: Всі новини про Венеційський кінофестиваль

78-й Венеційський кінофестиваль. Зіркові гості (23 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання