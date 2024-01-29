Цілувалися на очах у всіх: Тейлор Свіфт емоційно привітала бойфренда з перемогою у спортивному матчі

Пара вже не боїться показувати почуття на публіці.

Співачка Тейлор Свіфт, яка нещодавно стала мільярдеркою, знову прийшла підтримати бойфренда – гравця в американський футбол Тревіса Келсі – під час його гри Балтіморі.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

На співачці був червоний теплий в'язаний светр від бренду супермоделі Джіджі Хадід Guest in Residence, який вона поєднала з чорними колготками та мініспідницею. Також на ній були чоботи від Larroude та золотий кулон Wear by Erin Andrews x BaubleBar на довгому ланцюжку.

Волосся Тейлор накрутила у легкі об'ємні локони і зробила свій улюблений макіяж із червоною помадою на губах та чорними стрілками.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Під час гри співачка вболівала за свого хлопця та його команду у VIP-ложі разом з подругами Кілі Сперрі, Карою Делевінь та Бріттані Магомес.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тревіс грає за команду "Канзас-Сіті Чіфс" і вона виграла у "Балтімор Рейвенс". Таким чином команда "Канзас-Сіті Чіфс" зіграє з "Сан-Франциско Форті Найнерс" на Супербоулі 2024. Тому після завершення гри Тейлор вийшла на поле, щоб привітати бойфренда з успіхом.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Попри камери, закохані не побоялися продемонструвати свою прихильність одне до одного та поцілувалися.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Головне спортивне змагання Америки відбудеться 11 лютого 2024 року на стадіоні "Алігант" у місті Парадайзі, штат Невада. Цього року гедлайнером Супербоула стане співак Ашер.

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