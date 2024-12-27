Цілувалися під ялинкою: топмодель Алессандра Амбросіо показала свого нового бойфренда

43-річна бразильська топмодель та "янгол" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – у своєму Instagram показала, як відсвяткувала Різдво. Його вона провела з дітьми – 16-річною донькою Анею та 12-річним сином Ноа, яких вона народила від колишнього цивільного чоловіка Джеймі Мазура, а також зі своїм новим бойфрендом – Баком Палмером, австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів.

instagram.com/alessandraambrosio

instagram.com/alessandraambrosio

На фото вони позують біля вбраної ялинки в обіймах та під час поцілунку. Алессандра одягнена у червону сукню, а на її обличчі немає макіяжу. Судячи з фото, вона щаслива у нових стосунках.

instagram.com/alessandraambrosio

instagram.com/alessandraambrosio

Зазначимо, Амбросіо та Палмера вперше помітили разом під час їхнього відпочинку на Гаваях у листопаді 2024-го. Довго приховувати свого бойфренда модель не стала.

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо у вбранні із рюшами відвідала гламурну різдвяну вечірку Perfect X Dolce & Gabbana Beauty, яка пройшла в готелі Dorchester 1 грудня в Лондоні. На цьому заході вона з'явилася з ніг до голови одягнена у все рожеве. Але поєднувала кардиган з вирізами на рукавах та рюшами з гламурною мініспідницею, яка була повністю прикрашена стразами та рюшами на подолі.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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