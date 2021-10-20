Цілувалися та обіймалися на червоній доріжці: Квентін Тарантіно вийшов на публіку з молодою дружиною

Цілувалися та обіймалися на червоній доріжці: Квентін Тарантіно вийшов на публіку з молодою дружиною

58-річний режисер Квентін Тарантіно і його 37-річна дружина Даніела Пік відвідали кінофестиваль у Римі.

Пара позувала перед камерами, багато обіймалася і цілувалася та показували сімейну ідилію

Квентін Тарантіно та Даніела Пік / Associated Press

Квентін образом для заходу не морочився і одягнув чорні поношені джинси, графітовий піджак і чорну сорочку. Краватки на ньому не було, а туфлі були неабияк стоптані.

Квентін Тарантіно / Associated Press

Але ось дружина голлівудської зірки вирішила з'явиться в гламурній шовковій сукні кольору слонової кістки від Lee Petra Grebenau. Вбрання прикрашав високий розріз збоку, довгий шлейф і вирізи на талії. Образ Даніела доповнила золотистими босоніжками, високою зачіскою і діамантовими прикрасами від Bulgari.

Квентін Тарантіно та Даніела Пік / Associated Press

У стосунках пара від 2017 року і шлюб з Даніелою став для Тарантіно першим. Вони познайомилися під час ізраїльської поїздки режисера з просування фільму "Безславні виродки". 28 листопада 2018 року пара зіграла таємне весілля в Лос-Анджелесі, 22 лютого 2020 року в Ізраїлі народився їхній син Лео. Зараз сім'я Тарантіно мешкає в Тель-Авіві.

Квентін Тарантіно та Даніела Пік / Associated Press

Даніела — співачка і композиторка. Народилася в сім'ї відомого ізраїльського співака і композитора Цвікі Піка. Деякий час виступала разом з сестрою в дуеті і навіть брала участь у відборі на "Євробачення" з піснею Hello, Hello.

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