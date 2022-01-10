Цього разу без Дженніфер: Бен Аффлек потрапив під приціл папараці в Лос-Анджелесі

Знаменитість обрала простий, але стильний образ.
Після того як Бен Аффлек та Дженніфер Лопес відновили свій роман, порізно їх бачать дуже рідко. Але минулої суботи папараці заскочили зірку на кіностудії в Лос-Анджелесі. Актор був одягнений у чорну толстовку, джинси та черевики. Поверх він одягнув піджак сіро-коричневого кольору. На очах зірки були окуляри, а на обличчі маска.
Нещодавно Аффлек завершив роботу над фільмами "Ніжний бар" та "Остання дуель", тому ймовірно починає новий проєкт. Коли Бена сфотографували, він стояв на вулиці і тестував нову камеру.
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