Цього разу без Міли: Ештон Кутчер сходив по покупки і потрапив під приціл папараці

Знаменитість помітили із величезними пакетами в руках.
Актор і чоловік Міли Куніс – 45-річний Ештон Кутчер, потрапив під приціл фотографів у Лос-Анджелесі, коли ходив до ресторану за їжею. Його помітили дорогою до машини.
Зірка фільму "Ефект метелика" ніс у руках два контейнери, а також два великі крафтові пакети, в яких теж була їжа.
На ньому була кепка, джинсова сорочка, сіра кофта на ґудзиках та кросівки. Дружини з ним не було.
Ймовірно, їжу актор повіз додому. Нагадаємо, що у Ештона та Міли двоє дітей — донька Ваєтт Ізабель та син Дімітрій Портвуд.
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