Цього разу без Міли: Ештон Кутчер сходив по покупки і потрапив під приціл папараці

Актор і чоловік Міли Куніс – 45-річний Ештон Кутчер, потрапив під приціл фотографів у Лос-Анджелесі, коли ходив до ресторану за їжею. Його помітили дорогою до машини.

Зірка фільму "Ефект метелика" ніс у руках два контейнери, а також два великі крафтові пакети, в яких теж була їжа.

На ньому була кепка, джинсова сорочка, сіра кофта на ґудзиках та кросівки. Дружини з ним не було.

Ештон Кутчер / Фото: Getty Images

Ймовірно, їжу актор повіз додому. Нагадаємо, що у Ештона та Міли двоє дітей — донька Ваєтт Ізабель та син Дімітрій Портвуд.

Міла Куніс та Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

Читайте також: