Цього разу білизну одягла: Ріта Ора у сукні-сітці приїхала на вечірку в Лондоні

Учора зірка побувала на вечірці Vogue x autoportrait у Chiltern Firehouse у Лондоні, куди приїхала у чорній сукні-сітці, розшитій бісером під яку одягла чорну спідню білизну. Образ Ріта доповнила сріблястими чоботями на підборах та незвичайної форми кольє на шиї.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Співачка розпустила волосся, зробивши укладання кучерями, а макіяж на її обличчі був дуже насиченим і виконаним у теплих нюдових відтінках. З аксесуарів зірка одягла браслет на зап'ястя такий самий, як кольє, і кілька інших тонких браслетів, кілька ланцюжків було на її талії і каблучок на пальцях. Нігті Ори були нафарбовані кораловим відтінком.

На вечірці, організованій головним редактором Едвардом Енніфулом у Chiltern Firehouse, Ріта позувала перед камерами в компанії своєї колеги Емілі Ратаковскі.

Ріта Ора та Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно у не менш пікантному образі Ріта Ора приїжджала на показ у Парижі.

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