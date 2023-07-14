Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Цього разу білизну одягла: Ріта Ора у сукні-сітці приїхала на вечірку в Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
359
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Цього разу білизну одягла: Ріта Ора у сукні-сітці приїхала на вечірку в Лондоні

Ріта Ора / Фото: Getty Images

32-річна Ріта Ора не перестає дивувати публіку, обираючи екстравагантні образи для світських виходів.

Учора зірка побувала на вечірці Vogue x autoportrait у Chiltern Firehouse у Лондоні, куди приїхала у чорній сукні-сітці, розшитій бісером під яку одягла чорну спідню білизну. Образ Ріта доповнила сріблястими чоботями на підборах та незвичайної форми кольє на шиї.

Ріта Ора / © Getty Images
Ріта Ора / Фото: Getty Images

Співачка розпустила волосся, зробивши укладання кучерями, а макіяж на її обличчі був дуже насиченим і виконаним у теплих нюдових відтінках. З аксесуарів зірка одягла браслет на зап'ястя такий самий, як кольє, і кілька інших тонких браслетів, кілька ланцюжків було на її талії і каблучок на пальцях. Нігті Ори були нафарбовані кораловим відтінком.

На вечірці, організованій головним редактором Едвардом Енніфулом у Chiltern Firehouse, Ріта позувала перед камерами в компанії своєї колеги Емілі Ратаковскі.

Ріта Ора та Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Ріта Ора та Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно у не менш пікантному образі Ріта Ора приїжджала на показ у Парижі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
359
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація