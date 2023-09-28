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Цього разу не гола: Міа Ріган у стильному луку приїхала на показ Balmain

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Цього разу не гола: Міа Ріган у стильному луку приїхала на показ Balmain

Міа Ріган / Фото: Associated Press

Дівчина Ромео Бекхема відвідала показ колекції весна-літо 2023 року бренду Balmain в рамках Паризького тижня моди.

Ріган приїхала на шоу в обтислому топі з довгими рукавами та картатих штанях-кльош, які поєднувала з гостроносими туфлями-човниками чорно-білого кольору. У руках у моделі була маленька червона сумка, а з прикрас вона підібрала до вбрання кілька браслетів, кілька каблучок і сережки у вигляді змійки.

Волосся Мії було зібрано в низький пучок, а макіяж на її обличчі був виконаний у натуральних відтінках, лише трохи підкреслюючи її природну красу.

Міа Ріган / © Associated Press
Міа Ріган / Фото: Associated Press

На тижні моди в Лондоні Міа Ріган демонструвала на публіці свої "голі" виходи і не залишилася поза увагою фотографів.

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Дата публікації
Перегляди
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