Цього разу не гола: Міа Ріган у стильному луку приїхала на показ Balmain

Дівчина Ромео Бекхема відвідала показ колекції весна-літо 2023 року бренду Balmain в рамках Паризького тижня моди.
Ріган приїхала на шоу в обтислому топі з довгими рукавами та картатих штанях-кльош, які поєднувала з гостроносими туфлями-човниками чорно-білого кольору. У руках у моделі була маленька червона сумка, а з прикрас вона підібрала до вбрання кілька браслетів, кілька каблучок і сережки у вигляді змійки.
Волосся Мії було зібрано в низький пучок, а макіяж на її обличчі був виконаний у натуральних відтінках, лише трохи підкреслюючи її природну красу.
На тижні моди в Лондоні Міа Ріган демонструвала на публіці свої "голі" виходи і не залишилася поза увагою фотографів.
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