Цього разу в рожевому та рукавичках: Джаред Лето вийшов на червону доріжку у Лос-Анджелесі

Цього разу в рожевому та рукавичках: Джаред Лето вийшов на червону доріжку у Лос-Анджелесі

49-річний актор і співак Джаред Лето не припиняє дивувати своїм вбранням

У світі продовжуються прем'єрні покази нового фільму режисера Рідлі Скотта "Дім Гуччі". У четвер, 18 листопада, показ відбувся в Лос-Анджелесі в Музеї Кіноакадемії.

Захід вже традиційно відвідали всі актори фільму та взяли участь у фотосесії. Джаред Лето цього разу з'явився перед камерами у яскраво-рожевому сатиновому костюмі-трійці від Gucci. Вбрання складалося з подовженого двобортного піджака, який актор просто накинув на плечі, штанів-кльош з жовтою блискавкою, жилета на ґудзиках. Доповнили вбрання біла сорочка, краватка-метелик та білі черевики.

Джаред Лето / Associated Press

Але жоден лук Джареда не обходиться також і без яскравих аксесуарів, тому він завершив свій образ чорними сітчастими рукавичками зі стразами та невеликим золотим клатчем.

Джаред Лето / Associated Press

У фільмі "Дім Гуччі" Джаред зіграє роль Паоло Гуччі — італійського бізнесмена та модельєра, який був деякий час головним дизайнером і віцепрезидентом Gucci. Паоло був також двоюрідним братом Мауріціо Гуччі. Актора в цій ролі практично не впізнати, адже гримери дуже постаралися над його зовнішнім виглядом.

Джаред Лето / Associated Press

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