Дакота Джонсон в Gucci, а її мама Мелані Гріффіт – у шкіряному аутфіті: зірки на показі фільму

Дакота Джонсон разом зі своєю мамою Мелані Гріффіт відвідали обід та показ фільму Netflix "Втрачена дочка" у Західному Голлівуді.
Нагадаємо, фільм "Втрачена дочка" знято за мотивами роману італійської письменниці Олени Ферранте "La figlia oscura" та розповідає історію викладачки англійської мови Лєди, яка проводить відпустку у розлуці з рідними. Вона розлучена, її дочки живуть із батьком, а їй дуже самотньо. У поїздці Лєда зустрічає молоду матір на ім'я Ніна та відчуває тривожне тяжіння. Вона нагадує Лєді про таємниці її минулого та раннє материнство, про що вона довго намагалася забути.
32-річна Дакота приїхала на показ разом зі своєю 64-річною матір'ю Мелані Гріффіт. На Дакоті був бежевий костюм Gucci з колекції весна-літо 2021, який вона поєднала з чорною блузою, сережками, золотою прикрасою на шиї та натуральним макіяжем. Її мати Мелані була у чорній водолазці, шкіряному плащі та шкіряних штанах.
Також захід відвідала колега Дакоти за фільмом — Меггі Джілленхол. 43-річна акторка була у світло-блакитному штанному костюмі, під який одягла чорний топ з акцентом на декольте, а також зробила стильне укладання та легкий денний макіяж.
Читайте також:
- У штанах-палацо і пікантному топі з каменів: Дакота Джонсон у ефектному луці вийшла в світ
- Який конфуз: Дакота Джонсон у кутюрній сукні продемонструвала сліди від купальника
- Що подивитися: 5 романтичних фільмів для приємного вечора