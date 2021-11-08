Дакота Джонсон в Gucci, а її мама Мелані Гріффіт – у шкіряному аутфіті: зірки на показі фільму

Дакота Джонсон в Gucci, а її мама Мелані Гріффіт – у шкіряному аутфіті: зірки на показі фільму

Дакота Джонсон разом зі своєю мамою Мелані Гріффіт відвідали обід та показ фільму Netflix "Втрачена дочка" у Західному Голлівуді.

Нагадаємо, фільм "Втрачена дочка" знято за мотивами роману італійської письменниці Олени Ферранте "La figlia oscura" та розповідає історію викладачки англійської мови Лєди, яка проводить відпустку у розлуці з рідними. Вона розлучена, її дочки живуть із батьком, а їй дуже самотньо. У поїздці Лєда зустрічає молоду матір на ім'я Ніна та відчуває тривожне тяжіння. Вона нагадує Лєді про таємниці її минулого та раннє материнство, про що вона довго намагалася забути.

Мелані Гріффіт та Дакота Джонсон / Getty Images

32-річна Дакота приїхала на показ разом зі своєю 64-річною матір'ю Мелані Гріффіт. На Дакоті був бежевий костюм Gucci з колекції весна-літо 2021, який вона поєднала з чорною блузою, сережками, золотою прикрасою на шиї та натуральним макіяжем. Її мати Мелані була у чорній водолазці, шкіряному плащі та шкіряних штанах.

Також захід відвідала колега Дакоти за фільмом — Меггі Джілленхол. 43-річна акторка була у світло-блакитному штанному костюмі, під який одягла чорний топ з акцентом на декольте, а також зробила стильне укладання та легкий денний макіяж.

Мелані Гріффіт, Дакота Джонсон і Меггі Джілленхол / Getty Images

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