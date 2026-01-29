- Дата публікації
Дакота Джонсон у леопардовій блузці і мереживних мінішортах сходила на показ Valentino у Парижі
Акторка привернула увагу своїм зухвалим луком на Тижні високої моди у Парижі.
Папараці заскочили Дакоту Джонсон, коли вона йшла на показ колекції Valentino Haute Couture Week весна-літо 2026, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
Акторка опинилася у центрі уваги модної події завдяки своєму зухвалому аутфіту. На зірці було легке коричневе пальто із золотистим принтом і пір’ям на манжетах, блузка з леопардовим принтом і V-подібним вирізом і леопардовий шарф, зав’язаний на бант.
Верх Джонсон скомбінувала із чорними мереживними шортами з високим посадженням і нюдовою підкладкою та з бежевими капроновими колготами з квітковим орнаментом. Взута вона була у чорні босоніжки із золотими шипами і на шпильках й доповнила аутфіт оригінальним жакардовим клатчем золотисто-зеленого кольору.
У Дакоти було розпущене волосся, макіяж із глянцевим блиском на губах, сонцезахисні окуляри у пісочній оправі на обличчі і намисто з підвіскою на шиї.
Нагадаємо, Дакота Джонсон у білій мереживній сукні з «голим» ефектом від бренду Chloé прийшла на захід у Саудівській Аравії.