Дала нове інтерв'ю: Дженніфер Еністон назвала причину своїх невдач на особистому фронті

В інтерв'ю журналу Дженніфер Еністон розповіла про те, як пройшла шлях від зірки ситкому до потужного голлівудського "гравця". Сьогодні вона не лише акторка, а ще й продюсерка.

Улюблениця публіки, зокрема завдяки серіалу "Друзі", який зробив із неї зірку, більшу частину своєї кар'єри прожила у центрі уваги. Сьогодні Еністон є співзасновницею продюсерської компанії Echo Films та виконавчою продюсеркою, а також грає головну роль у серіалі Apple Original "Ранкове шоу", який повертається цієї осені на екрани.

"Я не почуваюся розділеною", — говорить Еністон про те, як поєднує свої ролі як акторки, так продюсерки. "Це свого роду капелюх, який легко поміняти".

В інтерв'ю говорили не лише про професійну діяльність акторки, а й про її особисте життя. Що примітно, Джен зізнається, що не така успішна на "особистому фронті", як у професійній діяльності і переконана, що все це через те, що в неї не було в дитинстві прикладу того, якими мають бути стосунки, адже її батьки Джон Еністон і Ненсі Доу розлучилися, коли вона була ще маленькою. Однак це не завадило акторці двічі вийти заміж (її перший шлюб був з Бредом Піттом, а другий з Джастіном Теру ). З обома чоловіками у зірки залишилися добрі стосунки.

Звісно, говорили і про красу. Не секрет, що Дженніфер багато чого робить для того, щоб залишатися в такій чудовій формі і мати такий вигляд, який вона має зараз.

"Нещодавно косметологиня запропонувала мені процедуру для обличчя зі сперми лосося. "Перш за все, я запитала: "Ви серйозно? Як отримати сперму лосося?" — жартує, розповідаючи про це акторка.

Ми не знаємо, чи випробувала Джен цей інноваційний метод омолодження, але треба визнати, все, що вона робить для свого обличчя і тіла працює практично бездоганно.

Фотосесія вийшла стильна, на знімках Еністон позувала у чорній сукні з високим розрізом, чорному джемпері, одягненому на білу сорочку та у поєднанні з чорними штанами на її обличчі був легкий макіяж, а укладання, як завжди, стильне.

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