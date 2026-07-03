Дантес і Олійник знову разом: Atlas Festival випустив ностальгійний ролик

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Atlas Festival представив другий комедійний ролик на підтримку благодійної кампанії «Збір 150%», яка проводиться спільно з фондом «Повернись живим». Головними героями нового відео стали Володимир Дантес і Вадим Олійник, які на мить повернули шанувальників у часи популярності дуету «ДіО.фільми».

У ролику творці з гумором переосмислили культовий образ бойз-бенду, перенісши його у сучасні реалії дорослого життя. Цього разу сюжет обертається навколо теми власного житла, будівництва та відповідальності, а знайомі персонажі постають у несподіваному амплуа.

Відео стало частиною нового етапу кампанії «Збір 150%», метою якої є збір коштів на проєкт «Дронопад» фонду «Повернись живим». Зібрані донати спрямують на закупівлю обладнання для виявлення, перехоплення та знищення ворожих безпілотників, яким забезпечують українські підрозділи.

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До благодійної ініціативи долучилися компанія «Креатор-Буд» та платформа ЛУН. Саме вони надали головний приз — апартаменти у житловому комплексі Gravity Park.

Взяти участь у розіграші можуть усі охочі. Для цього достатньо задонатити від 300 гривень на «Збір 150%». Кожен внесок не лише допоможе українським військовим ефективніше протидіяти ворожим дронам, а й автоматично стане шансом виграти квартиру.

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