Дантес, Рудинський, Логай та інші: зірки на прем'єрі фільму "За Перемогу!" у Києві

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У київському кінотеатрі «Жовтень» у межах «Київського тижня критики» відбувся допрем’єрний показ повнометражного художнього фільму «За Перемогу!» режисера Валентина Васяновича.

Стрічку глядачам представили сам Валентин Васянович, який виступив режисером, продюсером, оператором і виконавцем головної ролі, продюсер Володимир Яценко, актор Григорій Наумов, а також звукорежисер і актор Сергій Степанський.

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На кіноподію завітало чимало представників українського шоубізнесу, кіноіндустрії та культурного середовища. Серед гостей були співак і актор Володимир Дантес, актори Олександр Рудинський, Артур Логай, Віктор Дуфинець, Слава Бабенков, Андрій Самінін, акторка Римма Зюбіна, режисер Павло Остріков, тревелблогери Макс Узол і Ольга Манько, музикант і військовослужбовець Антон Слєпаков та інші.

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Про що фільм «За Перемогу!»

Події іронічної драмеді розгортаються в Україні після завершення війни. У центрі сюжету — 50-річний кінорежисер Валік, який переживає непростий період у житті і намагається знайти своє місце в новій реальності.

Його фільми більше не мають попиту, дружина з донькою вже три роки живуть у Відні та не планують повертатися до України, а стосунки з сином залишаються складними. Водночас сам Валік не може переїхати до родини, адже не уявляє, як реалізувати себе у професії за кордоном.

У пошуках сенсу життя головний герой об’єднується з друзями-кінематографістами, які також переживають особисті кризи. Разом вони вирішують зняти фільм про власне життя.

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Однак поступово межа між реальністю і вигадкою стирається. Герої фактично грають самих себе, а їхні переживання, проблеми та стосунки стають частиною кінематографічної історії.

Після показу Валентин Васянович розповів глядачам, що стрічка має чимало автобіографічних елементів. Зокрема, реальними є його дружба з Владом Одуденком, багаторічна співпраця з продюсером Володимиром Яценком, звукорежисером Сергієм Степанським та оператором Михайлом Любарським.

Режисер також зазначив, що сюжетна лінія про родину, яка виїхала за кордон, частково відображає його особистий досвід. За словами Васяновича, разом із найближчими друзями і колегами вони створили кіно про дорогих їм людей, власні переживання та життя.

Продюсер Володимир Яценко пояснив, що творча команда прагнула зазирнути у майбутнє України після перемоги. З одного боку, це час радості від завершення війни, а з іншого — період нових випробувань для людей, чиї родини залишилися за кордоном.

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За його словами, фільм показує повоєнне життя переважно з чоловічої перспективи, розповідаючи про самотність, пошук себе і необхідність пристосовуватися до нових обставин.

Світова прем’єра стрічки «За Перемогу!» відбулася на 50-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто, де картина здобула головну нагороду конкурсної програми Platform TIFF.

Крім того, робота Валентина Васяновича потрапила до шортлиста European Film Awards 2027, ставши єдиним українським повнометражним ігровим фільмом у відповідній категорії премії.

В Україні стрічка також отримала визнання — одразу три нагороди 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

«За Перемогу!» — це історія про людей, які після закінчення війни намагаються повернутися до звичного життя, відновити стосунки з близькими та знайти нові сенси. Попри складні обставини, герої не втрачають надії, що найважчий період залишиться позаду.

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