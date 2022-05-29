Даша Астаф'єва показала, що допомагає їй зберігати спокій

Співачка Даша Астаф'єва під час війни не лише займається волонтерством та чистить картоплю для того, щоб допомогти нашим військовим.

В Instagram Даша показала, чим займається у вільний від волонтерства час, а також поділилася своїм лайфхаком про те, що робить її щасливою.

Артистка показала свої картини, які намалювала сама. І у підписі до знімків розповіла:

"Важливо не забувати зараз про те, що робить вас щасливими і дає повне відчуття себе. Я, наприклад, зовсім не можу зараз займатися вокалом і співати взагалі... мені дуже прикро, що всі ці жахливі події наче вбивали мене щодня, і те що я робила (зовсім не схоже на мою постійну роботу) допомагало мені залишатися при здоровому глузді... Живопис дуже повертає мене до прекрасних почуттів спокою і прагнення висловлювати свої переживання. Малюю. Дихаю. Навчаюся знову і знову", — написала Даша під своїми роботами.

(гортайте фото праворуч)

Взяти до рук пензель можете і ви, сподіваємося, у вас є така можливість. Даша не єдина, хто каже, що малювання дійсно дуже добре впливає на нашу нервову систему і допомагає намацати відчуття спокою, яке нині так важко відшукати.

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