Даша Астаф'єва у свій день народження збирає кошти для ЗСУ

Сьогодні, 4 серпня, у Даші Астаф'євої день народження. В Instagram співачка повідомила, що замість подарунків вона збирає донати для тих, хто нас захищає - для ЗСУ. Тож зірка запрошує всіх долучитися до цієї благодійної місії.

"Менi сьогоднi…Неважливо скiльки. Будь ласка, роби репост у сторіз.

Без зайвих слів запрошую вас долучитися до банки, на потреби нашим захисникам.

Я пишаюсь нашою країною кожної миті! І вірю, що мрії здійснюються тільки колективним бажанням. Давайте разом наблизимо цю мрію! Посилання на збір у сторіз. Лю", - написала Астаф'єва.

Даша Астаф'єва / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Нагадаємо, Анна Трінчер вчора, у свій день народження, збирала кошти на пікапи для ЗСУ.

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