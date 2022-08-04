Даша Астаф'єва у свій день народження збирає кошти для ЗСУ

Співачка запрошує фоловерів долучитися до благодійного збору.
Сьогодні, 4 серпня, у Даші Астаф'євої день народження. В Instagram співачка повідомила, що замість подарунків вона збирає донати для тих, хто нас захищає - для ЗСУ. Тож зірка запрошує всіх долучитися до цієї благодійної місії.
"Менi сьогоднi…Неважливо скiльки. Будь ласка, роби репост у сторіз.
Без зайвих слів запрошую вас долучитися до банки, на потреби нашим захисникам.
Я пишаюсь нашою країною кожної миті! І вірю, що мрії здійснюються тільки колективним бажанням. Давайте разом наблизимо цю мрію! Посилання на збір у сторіз. Лю", - написала Астаф'єва.
Нагадаємо, Анна Трінчер вчора, у свій день народження, збирала кошти на пікапи для ЗСУ.
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