Даша Астаф'єва в новому сторіз показала, куди слід йти всьому "російському" з нашої країни

Даша Астаф'єва в новому сторіз показала, куди слід йти всьому "російському" з нашої країни

Співачка Даша Астаф'єва залишається у Києві і, як і всі українці, вірить у швидку перемогу у цій війні.

Співачка, яка допомагає українським військовим та чистить картоплю та інші овочі в одному з київських ресторанів, опублікувала нове фото у сторіз.

Знімок, якому не потрібні жодні пояснення, красномовно говорить про те, куди треба йти усьому російському, що прийшло на нашу українську землю. Одягнена Даша була у чорну футболку з написом "Peace Da".

Даша Астаф'єва / Instagram Даші Астаф'євої

Також Астаф'єва звернулася в новому опублікованому в Мережі відео до всього світу, а у підписі до нього написала:

"Я знаю, що в мене є не лише україно- та російськомовні підписники. І я хочу мати можливість звернутися до всього світу, тому це відео англійською мовою.

За останні 18 днів війни загинуло близько 90 дітей, понад сотню зазнали тяжких поранень. Більше мільйона були змушені залишити свої будинки, сподіваючись коли-небудь повернутися до нормального життя.

Цього не повинно бути!", — написала Даша та англійською мовою розповіла, що відбувається в Україні.

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