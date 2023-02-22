Давно не бачили: Б'янка Балті в рожевій шубі потрапила в об'єктиви папараці

Знаменитість була в чорному спортивному костюмі, поверх якого одягла рожеву коротку шубу зі штучного хутра. Взута була у білі кросівки. На обличчі Б'янки не було макіяжу, лише прозорим бальзамом були зволожені губи. Брови також не були оформлені. Довге волосся модель розпустила та розчесала за проділом.

Б'янка Балті / Фото: Getty Images

Б'янка Балті дуже давно не з'являлася на світських тусовках. Але її Instagram рясніє фотографіями, модель охоче показує підписникам, як живе і чим займається у звичайному житті.

(гортайте фото праворуч)

Читайте також: