Давно не бачили: Б'янка Балті в рожевій шубі потрапила в об'єктиви папараці

38-річну італійську модель заскочили в аеропорту Мальпенса в Мілані.
Знаменитість була в чорному спортивному костюмі, поверх якого одягла рожеву коротку шубу зі штучного хутра. Взута була у білі кросівки. На обличчі Б'янки не було макіяжу, лише прозорим бальзамом були зволожені губи. Брови також не були оформлені. Довге волосся модель розпустила та розчесала за проділом.
Б'янка Балті дуже давно не з'являлася на світських тусовках. Але її Instagram рясніє фотографіями, модель охоче показує підписникам, як живе і чим займається у звичайному житті.
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