Давно не бачили: дочка Джонні Деппа відвідала вечірку на честь церемонії "Оскар"

24-річна акторка та модель Лілі-Роуз Депп — донька американського актора Джонні Деппа та французької співачки та акторки Ванесси Параді — давно не виходила у світ. Однак 9 березня зірка з'явилася на 15-й щорічній вечері організованій Модним домом Chanel, яка выдбулася у готелі Beverly Hills у Лос-Анджелесі.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Цього разу вона одягнулася з ніг до голови в речі від бренду, поєднавши рожевий кроптоп і спідницю твідів до колін.

У руці Депп тримала чорну мінісумку з короткою ручкою, волосся зібрала в гладку зачіску, а також зробила макіяж і додала до луку кілька прикрас. Взута вона була в чорні босоніжки на підборах. Макіяж у дівчини був у коричневій гамі.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Демонструючи живіт, Лілі-Роуз також показала великий шрам біля пупа, який у неї з дитинства. 2007 року, коли їй було лише 7 років, вона підхопила інфекцію кишкової палички, через яку її нирки почали відмовляти. Дев'ять днів вона провела на межі життя та смерті та перенесла операцію, після якої у неї залишився шрам.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Лілі-Роуз є музою Модного дому Chanel і неодноразово навіть сама брала участь у їхніх показах моди, але цього року показ, на якому Дім презентував колекцію осінь-зима 2024-2025 у Парижі, пропустила. Натомість на заході з'явилася її мати акторка Ванесса Параді, але не в гламурній сукні, а в джинсах та квітковій блузці з лелітками.

Ванесса Параді на показі Chanel / Фото: Associated Press

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