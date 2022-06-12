Давно не бачили: Емілі Ратаковскі сфотографували у Нью-Йорку із соняшниками

Давно не бачили: Емілі Ратаковскі сфотографували у Нью-Йорку із соняшниками

31-річну модель зазнімкували фотографи під час прогулянки в Нью-Йорку. Зірка мала чудовий вигляд.

Ми давно не бачили Емілі Ратаковскі на прогулянках. У спекотний суботній день модель та акторка одягла на прогулянку кремові трикотажні штани-кльош, кроптоп та жакет в тон і була взута у світлі туфлі з круглими носами на підборах. В руках Ратаковскі тримала мобільний телефон та букет жовтих соняшників.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі була з розпущеним волоссям, з кольє з каменів на шиї та в сонцезахисних окулярах.

Нещодавно в Instagram модель продемонструвала три нові татуювання, які вона зробила на честь сина Сильвестра. А також показала на новому фото сина, який вже помітно підріс.

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