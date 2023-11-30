Давно не бачили: Кейт Аптон у вечірній сукні вийшла у світ з чоловіком

31-річна американська модель давно не з'являлася у світському суспільстві.

Кейт та її чоловік Джастін Верландер були присутні на 37-й щорічній церемонії вручення нагород Footwear News Achievement Awards на Cipriani South Street 29 листопада 2023 року в Нью-Йорку.

Кейт Аптон та Джастін Верландер / Фото: Associated Press

Для появи на публіці дівчина вибрала чорну сукню з глибоким круглим вирізом на декольте, оголеною спиною і пишною спідницею. А також уклала біляве волосся легкими хвилями, одягла лаконічні сережки, а в макіяжі підкреслила трохи очі та губи.

Кейт Аптон та Джастін Верландер / Фото: Getty Images

Джастін одягнув смокінг, білу сорочку та чорну краватку-метелика. Він був взутий у лаковані туфлі та обіймав свою дружину за талію, коли пара позувала перед фотографами на червоній доріжці.

Кейт Аптон / Фото: Associated Press

Кейт Аптон / Фото: Associated Press

Пара виховує доньку і минулого разу їх утрьох бачили на червоній доріжці аж улітку 2022 року.

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