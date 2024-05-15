Давно не бачили: модель Кейт Аптон блиснула фігурою на сторінках легендарного глянцю

31-річна американська модель та акторка – Кейт Аптон – давно не виходила у світ і не з'являлася у фешн-фотосесіях. Однак цього року легендарний журнал Sports Illustrated святкує 60-річчя та проводить фотосети, в яких беруть участь усі топмоделі, що колись з'являлись на його сторінках.

Кейт з'явилася на сторінках журналу вперше у 2011 році, а вже наступного року її фото прикрашало його обкладинку. З цього і почалася кар'єра моделі, і вона неодноразово отримувала титул найсексуальнішої жінки року.

Для ювілейного випуску Аптон позує у червоному купальнику з рюшами. Її волосся природно майорить, а на обличчі — макіяж з рожевою помадою. У підписі до фото модель написала, що їй за честь знову з'явитися на сторінках відомого глянцю.

Нагадаємо, раніше про свою участь у цьому ж ювілейному випуску заявила інша модель – 32-річна датчанка та колишня дівчина Леонардо Ді Капріо – Ніна Агдал.

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