Давно не бачили: модель Лаїс Рібейро блиснула фігурою в ефектному бікіні

Дівчина останнім часом почала менше зніматися в рекламі та з'являтися на світських заходах.

33-річна бразильська топмодель і колишня "ангел" Victoria's Secret – Лаїс Рібейро – зараз зайнята своїм проєктом, присвяченим здоров'ю і спорту, тому нечасто тішить фоловерів, які знають її як зірку бренду білизни, пляжними фото.

Фото: Instagram Лаіс Рибейро

Лаїс знялася у промокампанії бренду купальників FAE. Вона позувала на пляжі та на яхті в ефектному бікіні рожевого й чорного кольорів. Купальник гарно підкреслив пишні груди моделі.

Фото: Instagram Лаіс Рибейро

Купальник цього бренду раніше одягала на пляж інша модель – 30-річна бразилійка Жизель Олівейра. Вона позувала на пляжі та під пальмою в цікавому біло-рожевому бікініі з прикрасою з черепашкою на талії.

Жизель Олівейра у Бразилії / Фото: Instagram Жизель Олівейра

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