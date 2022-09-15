Давно не бачили: "переможниця вампірів" Сара Мішель Геллар на презентації фільму

На публіці вона з'являється не часто і віддає перевагу спокійному життю, але оскільки скоро на Netflix виходить фільм за її участю, акторка прийшла на презентацію.
Зірка 90-х Сара Мішель Геллар, яку багато хто знає перш за все за роллю в культовому серіалі "Баффі - переможниця вампірів", вийшла на червону доріжку в Лос-Анджелесі. Акторка відвідала 14 вересня прем'єру фільму "Зробімо помсту" від Netflix.
На заході 45-річна знаменитість з'явилася в золотисто-коричневій мінісукні з довгими рукавами, яка була повністю розшита паєтками. Вбрання вона доповнила чорними босоніжками та клатчем-коробкою.
Волосся акторка уклала на один бік, зробила чорний манікюр і одягла довгі сережки.
Також у цьому фільмі знялася 26-річна британська акторка Софі Тернер і також з'явилася на презентації, яка відбувалася у Лос-Анджелесі.
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