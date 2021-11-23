Давно не бачили: Сандра Буллок у костюмі баклажанового кольору потрапила під приціл папараці

Давно не бачили: Сандра Буллок у костюмі баклажанового кольору потрапила під приціл папараці

На шоу вона з'явиться, щоб просувати свій новий фільм "Непрощена", знятий для сервісу Netflix.

Оскароносну акторку Сандру Буллок помітили у Лос-Анджелесі, коли вона прямувала на знімання розважального шоу Jimmy Kimmel Live. Сандра давно не з'являлася на публіці, тому її вихід став справжнім сюрпризом для шанувальників.

Акторка була одягнена в розкішний оксамитовий штанний костюм баклажанового кольору. Штани були широкими і з високим посадженням, а жакет трохи подовженим. Костюм вона поєднала з легкою блузою із зав'язками на шиї, теж темно-фіолетового відтінку, та туфлями з відкритими мисами.

Волосся Сандра розпустила, а на її обличчі була чорна захисна маска.

Сандра Буллок / Getty Images

Майбутній фільм режисера Нори Фіншелдт у жанрі трилер, у якому головну роль зіграла Сандра Буллок, розповість про жінку на ім'я Рут Слейтер, яка відсиділа тюремний термін після жорстокого злочину. Вона виходить на волю, але не може знайти себе. Прем'єру картину заплановано на грудень.

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