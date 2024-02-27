Давно не бачили: Скарлетт Йоганссон заскочили папараці під час знімань дебютного фільму

Скарлет встала по той бік камери, щоб керувати своїм повнометражним режисерським дебютом "Елеонора Велика". На головну роль фільму Йоганссон обрала номінантку на "Оскар" 94-річну Джун Сквібб. Сценарій написала Торі Кемен, яка створила персонажа взявши за основу свою покійну бабусю Еленор, яка померла 2020 року у віці 99 років.

Скарлетт Йоганссон давно говорила, що бачить себе надалі в кіноіндустрії як режисерка. Цього дня вона була в скромному синьому джемпері з високою горловиною, чорному короткому пальті та широких чорних штанах зі стрілками, а взута у яскраві замшеві кросівки. Скарлетт зробила собі каре, одягла чорну бейсболку 47 Brand, через плече у неї висіла маленька сумка-бананка від Prada, а на обличчі були окуляри від сонця.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Getty Images

Минулого разу ми бачили Скарлетт на публіці аж у жовтні минулого року. Тоді вона відвідала церемонію Golden Heart Awards 2023, де була удостоєна нагороди разом із 30-річним актором Беном Платтом за їхню роботу в ім'я боротьби зі СНІДом, раком, нестачею продовольства, голодом та інклюзивністю.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

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