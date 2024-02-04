Давно не бачили: співачка Лана Дель Рей у чорній пом'ятій сукні відвідала зіркову вечірку

Її сукня була лаконічною та елегантною, але тканина трохи підвела.

38-річна співачка Лана Дель Рей дуже рідко буває на світських заходах, проте галаконцерт Pre-Grammy Gala вирішила не пропускати. Захід проводився напередодні церемонії Grammy, яка запланована на 5 лютого.

На червоній доріжці зірка з'явилася у довгій чорній сукні від бренду Vivienne Westwood, що складалася з корсету та довгої спідниці зі шлейфом. Однак спереду на спідниці сукня трохи пом'ялася через те, що Лана сиділа.

А ось декольте у вбрання було досить глибоким, а плечі були відкритими. Вбрання вона доповнила чокером з кулоном, трендовим коричневим макіяжем губ і зачіскою з чубчиком-шторкою. У руці співачка тримала невеликий клатч.

Лана Дель Рей / Фото: Getty Images

Модель сукні, яку носила Дель Рей, є дуже популярною серед знаменитостей. Раніше в подібній сукні від Vivienne Westwood на публіці з'являлася співачка Дуа Ліпа, акторка Сальма Гайєк, а ось модель Барбара Палвін вийшла заміж.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Сальма Хайєк / Фото: Associated Press

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