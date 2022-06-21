Давно не бачили: супермодель Джіджі Хадід прогулялася сама Нью-Йорком

Дівчину помітили у престижному районі Нохо.

Останнім часом модель не часто можна побачити на вулицях Нью-Йорка, адже, ймовірно, що літні дні вона проводить зі своєю маленькою донькою в будинку матері, який знаходиться за містом. Однак учора модель помітили саму на прогулянці у центрі.

Джіджі для спекотного дня вибрала білий топ у рубчик, широкі коричневі штани та білі кеди. Доповнили цей лаконічний лук джинсова сорочка, сонцезахисні окуляри та невелика сумка Loro Piana, з якою ми її вже неодноразово бачили. Волосся модель зібрала у високий пучок.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

До речі, Джіджі одна із тих знаменитостей, хто активно підтримує Україну, від початку повномасштабного російського вторгнення. Під час Тижня моди зірка заявила, що всі зароблені гроші за покази осінь-зима 2022 року пожертвує постраждалим.

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