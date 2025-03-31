Давно не бачили: акторка Лорен Грем, яка зіграла в "Дівчатках Гілмор", з'явилася на публіці

Лорен Грем / © Associated Press

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Після завершення «Дівчаток Гілмор» акторка не мала таких проривних ролей, проте вона продовжує відвідувати багато світських заходів і, зокрема, ті, які безпосередньо пов’язані з цим проєктом.

Так, у межах заходу PaleyFest у Лос-Анджелесі вона відвідала черговий захід, присвячений «Дівчаткам Гілмор».

Лорен Грем / © Associated Press

Лорен з’явилася на публіці в білому штанному костюмі, який поєднала з чорними водолазкою і туфлями, а в руці тримала невелику чорну сумку на ланцюжку від Saint Laurent.

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Волосся акторка уклала в легкі локони і зробила яскравий макіяж на обличчі.

Лорен Грем / © Associated Press

Також на цьому фестивалі проводилися заходи, присвячені серіалам «Дивовижна місіс Мейзел» та «Етуаль», тому з Лорен перед фотографами також позували акторки Рейчел Броснаген, Алекс Борштейн і режисерка Емі Шерман-Палладіно, яка вигадала ці два проєкти.

Рейчел Броснаген, Емі Шерман-Палладіно та Лорен Грем / © Associated Press

Алекс Борштейн, Рейчел Броснаген і Лорен Грем / © Associated Press

В межах PaleyFest на публіку також вийшла акторка Наташа Ліон, яка зіграла в серіалі «Покерфейс».