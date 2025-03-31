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Давно не бачили: акторка Лорен Грем, яка зіграла в "Дівчатках Гілмор", з'явилася на публіці
Серіал «Дівчата Гілмор» вийшов уперше на екрани 2000 року і потім підкоряв серця глядачів упродовж восьми сезонів, завоювавши статус культового шоу нульових. Головною зіркою серіалу була акторка Лорен Грем.
Після завершення «Дівчаток Гілмор» акторка не мала таких проривних ролей, проте вона продовжує відвідувати багато світських заходів і, зокрема, ті, які безпосередньо пов’язані з цим проєктом.
Так, у межах заходу PaleyFest у Лос-Анджелесі вона відвідала черговий захід, присвячений «Дівчаткам Гілмор».
Лорен з’явилася на публіці в білому штанному костюмі, який поєднала з чорними водолазкою і туфлями, а в руці тримала невелику чорну сумку на ланцюжку від Saint Laurent.
Волосся акторка уклала в легкі локони і зробила яскравий макіяж на обличчі.
Також на цьому фестивалі проводилися заходи, присвячені серіалам «Дивовижна місіс Мейзел» та «Етуаль», тому з Лорен перед фотографами також позували акторки Рейчел Броснаген, Алекс Борштейн і режисерка Емі Шерман-Палладіно, яка вигадала ці два проєкти.
В межах PaleyFest на публіку також вийшла акторка Наташа Ліон, яка зіграла в серіалі «Покерфейс».