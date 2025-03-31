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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

Давно не бачили: акторка Лорен Грем, яка зіграла в "Дівчатках Гілмор", з'явилася на публіці

Серіал «Дівчата Гілмор» вийшов уперше на екрани 2000 року і потім підкоряв серця глядачів упродовж восьми сезонів, завоювавши статус культового шоу нульових. Головною зіркою серіалу була акторка Лорен Грем.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лорен Грем

Лорен Грем / © Associated Press

Після завершення «Дівчаток Гілмор» акторка не мала таких проривних ролей, проте вона продовжує відвідувати багато світських заходів і, зокрема, ті, які безпосередньо пов’язані з цим проєктом.

Так, у межах заходу PaleyFest у Лос-Анджелесі вона відвідала черговий захід, присвячений «Дівчаткам Гілмор».

Лорен Грем / © Associated Press

Лорен Грем / © Associated Press

Лорен з’явилася на публіці в білому штанному костюмі, який поєднала з чорними водолазкою і туфлями, а в руці тримала невелику чорну сумку на ланцюжку від Saint Laurent.

Волосся акторка уклала в легкі локони і зробила яскравий макіяж на обличчі.

Лорен Грем / © Associated Press

Лорен Грем / © Associated Press

Також на цьому фестивалі проводилися заходи, присвячені серіалам «Дивовижна місіс Мейзел» та «Етуаль», тому з Лорен перед фотографами також позували акторки Рейчел Броснаген, Алекс Борштейн і режисерка Емі Шерман-Палладіно, яка вигадала ці два проєкти.

Рейчел Броснаген, Емі Шерман-Палладіно та Лорен Грем / © Associated Press

Рейчел Броснаген, Емі Шерман-Палладіно та Лорен Грем / © Associated Press

Алекс Борштейн, Рейчел Броснаген і Лорен Грем / © Associated Press

Алекс Борштейн, Рейчел Броснаген і Лорен Грем / © Associated Press

В межах PaleyFest на публіку також вийшла акторка Наташа Ліон, яка зіграла в серіалі «Покерфейс».

Дата публікації
Кількість переглядів
170
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