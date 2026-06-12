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- Шоу-бізнес
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Давно не бачили: Девід Бекхем показав свою пасіку
Ексспортсмен серйозно захоплюється бджільництвом і має власну пасіку у Великій Британії.
51-річний колишній футболіст Девід Бекхем почав розводити бджіл під час пандемії, і це заняття стало для нього улюбленим хобі, яке допомагає розслабитися подалі від міської метушні та футбольних справ.
Девід із великим задоволенням займається бджільництвом і вважає це одним зі своїх улюблених захоплень. Колишній футболіст самостійно доглядає за вуликами і регулярно ділиться з підписниками кадрами зі свого заміського життя. У соцмережах він нерідко показує, як збирає свіжий мед, розливає його по банках і демонструє результати своєї праці. І нове відео в його Instagram — тому підтвердження.
Бекхем показав свою пасіку, розташовану серед квітучих трав, а потім продемонстрував, як розливає зібраний мед у банки.
(гортайте вправо)
Однак захоплення Бекхема не обмежуються лише бджільництвом. На своїй ділянці він також вирощує овочі та зелень, доглядає за садом, а ще розводить курей. Робота на землі та турбота про господарство давно стали для нього способом відпочити від насиченого графіку, провести час на свіжому повітрі та насолодитися спокоєм заміського життя.
Зазначимо, що останнім часом дедалі більше знаменитостей облаштовують городи та займаються садівництвом. Наприклад, 58-річна актриса Памела Андерсон облаштувала власний город, на якому вирощує різні овочі, зелень та квіти.