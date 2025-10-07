Давно не бачили: Емма Вотсон з'явилася на Тижні моди в сукні улюбленого фасону

Емма Вотсон / © Getty Images

Реклама

Акторка стала однією з гостей показу Miu Miu, під час якого 76-річна Міучча Прада презентувала колекцію весна-літо 2026. Емма з’явилася на цьому заході в короткій сукні кольору пудри, яку носила в поєднанні з коричневим пальтом, а також чорною сумкою і вже культовою парою туфель з ремінцями і відкритою п’ятою.

Емма Вотсон / © Getty Images

Потім Емма відвідала вечірку в ресторані Gigi в Парижі. Пальто вона зняла і продемонструвала сукню в повній красі.

Емма Вотсон / © Getty Images

Дві дуже схожі сукні Емма також демонструвала у Венеції, коли відвідала Міжнародний кінофестиваль. В Італії акторка носила сукню від Emilia Wickstead і Gucci.

Реклама

Емма Вотсон у Венеції / © Getty Images