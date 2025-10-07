- Дата публікації
Давно не бачили: Емма Вотсон з'явилася на Тижні моди в сукні улюбленого фасону
Зірка фільмів «Гаррі Поттер» — 35-річна акторка Емма Вотсон — відвідала Тиждень моди. Вона багатьох здивувала, коли з’явилася на публіці, оскільки дуже рідко буває на світських заходах.
Акторка стала однією з гостей показу Miu Miu, під час якого 76-річна Міучча Прада презентувала колекцію весна-літо 2026. Емма з’явилася на цьому заході в короткій сукні кольору пудри, яку носила в поєднанні з коричневим пальтом, а також чорною сумкою і вже культовою парою туфель з ремінцями і відкритою п’ятою.
Потім Емма відвідала вечірку в ресторані Gigi в Парижі. Пальто вона зняла і продемонструвала сукню в повній красі.
Дві дуже схожі сукні Емма також демонструвала у Венеції, коли відвідала Міжнародний кінофестиваль. В Італії акторка носила сукню від Emilia Wickstead і Gucci.