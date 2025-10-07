ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Давно не бачили: Емма Вотсон з'явилася на Тижні моди в сукні улюбленого фасону

Зірка фільмів «Гаррі Поттер» — 35-річна акторка Емма Вотсон — відвідала Тиждень моди. Вона багатьох здивувала, коли з’явилася на публіці, оскільки дуже рідко буває на світських заходах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емма Вотсон

Емма Вотсон / © Getty Images

Акторка стала однією з гостей показу Miu Miu, під час якого 76-річна Міучча Прада презентувала колекцію весна-літо 2026. Емма з’явилася на цьому заході в короткій сукні кольору пудри, яку носила в поєднанні з коричневим пальтом, а також чорною сумкою і вже культовою парою туфель з ремінцями і відкритою п’ятою.

Емма Вотсон / © Getty Images

Емма Вотсон / © Getty Images

Потім Емма відвідала вечірку в ресторані Gigi в Парижі. Пальто вона зняла і продемонструвала сукню в повній красі.

Емма Вотсон / © Getty Images

Емма Вотсон / © Getty Images

Дві дуже схожі сукні Емма також демонструвала у Венеції, коли відвідала Міжнародний кінофестиваль. В Італії акторка носила сукню від Emilia Wickstead і Gucci.

Емма Вотсон у Венеції / © Getty Images

Емма Вотсон у Венеції / © Getty Images

Емма Вотсон у Венеції / © Getty Images

Емма Вотсон у Венеції / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
169
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie