Давно не бачили: папараці заскочили екс-"Холостяка" Макса Чмерковського з дружиною у Нью-Йорку

Пета Маргатройд і Макс Чмерковський / © Getty Images

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Макс Чмерковський потрапив до об’єктивів папараці на знімальному майданчику ABC Studios на площі Гудзон у Нью-Йорку. Разом із ним була його дружина — американська танцівниця Пета Маргатройд.

Чмерковський був одягнений у білу сорочку і білі вузькі джинси, які він скомбінував із білими кедами з червоною підошвою. В одній руці він тримав два стакани з кавою, а в іншій — чорний шкіряний пояс. На запясті у Макса виднівся золотий браслет із камінням, а на шиї — два ланцюжки.

Пета Маргатройд і Макс Чмерковський / © Getty Images

На Петі була довга сукня шоколадного відтінку з розрізом, зверху якої вона одягла чорний жакет, і білі пантофлі. На плечі у неї висіла чорна стьобана сумка, а в руках вона несла косметичку. Маргатройд зробила скромну зачіску, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

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