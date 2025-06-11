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- Шоу-бізнес
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Давно не бачили: папараці заскочили екс-"Холостяка" Макса Чмерковського з дружиною у Нью-Йорку
Український хореограф і головний герой романтичного реалітішоу «Холостяк-1» давно мешкає у Сполучених Штатах.
Макс Чмерковський потрапив до об’єктивів папараці на знімальному майданчику ABC Studios на площі Гудзон у Нью-Йорку. Разом із ним була його дружина — американська танцівниця Пета Маргатройд.
Чмерковський був одягнений у білу сорочку і білі вузькі джинси, які він скомбінував із білими кедами з червоною підошвою. В одній руці він тримав два стакани з кавою, а в іншій — чорний шкіряний пояс. На запясті у Макса виднівся золотий браслет із камінням, а на шиї — два ланцюжки.
На Петі була довга сукня шоколадного відтінку з розрізом, зверху якої вона одягла чорний жакет, і білі пантофлі. На плечі у неї висіла чорна стьобана сумка, а в руках вона несла косметичку. Маргатройд зробила скромну зачіску, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.