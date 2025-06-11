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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
308
Час на прочитання
1 хв

Давно не бачили: папараці заскочили екс-"Холостяка" Макса Чмерковського з дружиною у Нью-Йорку

Український хореограф і головний герой романтичного реалітішоу «Холостяк-1» давно мешкає у Сполучених Штатах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Пета Маргатройд і Макс Чмерковський

Пета Маргатройд і Макс Чмерковський / © Getty Images

Макс Чмерковський потрапив до об’єктивів папараці на знімальному майданчику ABC Studios на площі Гудзон у Нью-Йорку. Разом із ним була його дружина — американська танцівниця Пета Маргатройд.

Чмерковський був одягнений у білу сорочку і білі вузькі джинси, які він скомбінував із білими кедами з червоною підошвою. В одній руці він тримав два стакани з кавою, а в іншій — чорний шкіряний пояс. На запясті у Макса виднівся золотий браслет із камінням, а на шиї — два ланцюжки.

Пета Маргатройд і Макс Чмерковський / © Getty Images

Пета Маргатройд і Макс Чмерковський / © Getty Images

На Петі була довга сукня шоколадного відтінку з розрізом, зверху якої вона одягла чорний жакет, і білі пантофлі. На плечі у неї висіла чорна стьобана сумка, а в руках вона несла косметичку. Маргатройд зробила скромну зачіску, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

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