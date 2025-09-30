ТСН у соціальних мережах

Давно не бачили: Рене Зеллвеґер вийшла у світ і мала дуже скромний вигляд у чорному луку

Зірка обрала мінімалістичний образ, який привернув багато уваги, адже це було елегантно і стильно.

Рене Зеллвеґер

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер вийшла у світ 29 вересня, щоб відвідати показ колекції Saint Laurent весна-літо 2026. Шоу відбулося в Парижі в межах Тижня моди.

Акторка випромінювала неймовірну елегантність, адже одягнулася просто та стримано. Лук зірки фільмів про Бріджит Джонс включав чорні штани вільного фасону, класичний дещо прозоріший трикотажний топ з довгими рукавами, а також оверсайз жакет з шовковими лацканами, який вона просто накинула на плечі. Цей образ завершували лише чорні лаковані гостроносі туфлі, що визирали з-під холошень. Від макіяжу Рене практично повністю відмовилась, як і від прикрас.

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Також на показі Saint Laurent весна-літо 2026 в Парижі сяяла перед камерами супермодель 90-х Кейт Мосс, але на відміну від Зеллвеґер, Кейт одягла жакет як сукню і носила на голе тіло.

Кейт Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс / © Associated Press

Світські виходи Рене Зеллвеґер (14 фото)

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Getty Images

Рене Зеллвеґер / © Getty Images

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Getty Images

Рене Зеллвеґер / © Getty Images

